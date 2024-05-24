بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية وذلك للحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الابتدائية وكذلك للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، الشهادة الإعدادية، "الترم الثاني".

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 (الصف الثالث الإعدادي) والشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 (الصف السادس الابتدائي) الفصل الدراسي الثاني 2024 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميًا.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024



يستطيع طلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، فور اعتمادها باتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا.

ثانياً: إدخال رقم جلوس الطالب خلال الخانات المخصصة لذلك.

ثالثاً: تحديد المنطقة الأزهرية التي يتبعها المعهد التابع له الطالب.

رابعاً: اختيار الضغط على عرض نتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية 2024.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الازهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، أنه من المقرر أن يتم العمل على إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني من خلال بوابة الأزهر الشريف بالاسم ورقم الجلوس من من دون الحاجة للذهاب إلى أي المدرسة أو المعهد التابع لها التلميذ وذلك فور اعتمادها رسمياً.

وتوفر بوابة الأزهر الشريف بالإضافة إلى نتيجه الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي 2024، تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري، وكذلك نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الابتدائية وطلاب المرحلة الثانوية.

يذكر أن عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري لطلاب الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طلاب وطالبات خلال الفصل الدراسي الأول 2023- 2024، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير الماضي.