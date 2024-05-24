الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيئة تنظم ورشة عمل "الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل بعنوان " الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ "، بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة JCEE، تحت إشراف المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبحضور العديد من الجهات المعنية من وزارات الدفاع، والداخلية، والري، والمالية وغيرها من الوزارات المختلفة، وعدد من الجهات البحثية كالمركز القومي للبحوث وهيئة الأرصاد الجوية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجهود وزارة البيئة فيما يخص التعامل مع قضية التغيرات المناخية، 

د. ياسمين فؤاد: نعمل على التنسيق وتقديم الدعم الفني لكافة الوزارات والجهات المعنية فيما يخص ملف تغير المناخ

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ تلك الورشة يأتي استجابة لقرار رئيس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ الصادرة في مايو ٢٠٢٢، ونص في مادته الثانية على إلزام كافة الوزارات والجهات المعنية بإعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وبناءًا على الطلبات الواردة من عدد من الوزارات والجهات إلى وزارة البيئة بضرورة التنسيق معها وتقديم الدعم الفني فيما ملف تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه خلال الورشة تم مناقشة دور كل وزارة في إعداد الإطار العام للخطة التنفيذية لاستراتيجية تغير المناخ، وتنفيذ وتحقيق الأهداف الواردة بها.

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يذكر أن هذه الورشة هي أحد الركائز الأولى التي تلحق بها تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف دعم الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك من خلال وحدات تغير المناخ الموجودة بالوزارات المعنية المختلفة.

وزارة البيئة ورشه عمل للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتغير المناخ ٢٠٥٠ شريف عبد الرحيم لتغير المناخ والداخلية

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