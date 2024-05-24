يشغل بال المسلمين مع قرب ميعاد العشر الأوائل من ذي الحجة يحرصوا على معرفة فضل صيام يوم عرفة 2024 وموعد بدء الصيام عبر جوجل، حيث يهتم معظمهم باغتنام فضلهم العظيم؛ لما لهم من ثواب عظيم.

فضل صيام يوم عرفة 2024 وموعد بدء الصيام

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير فضل صيام يوم عرفة 2024 وموعد الصيام، وأفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة.

ما هو فضل صيام يوم عرفة؟

وعن فضل صوم يوم عرفة، فعنْ أَبي قتَادةَ، قالَ: سئِل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ صَوْمِ يوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: (يكفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيةَ وَالبَاقِيَةَ) رواه مسلمٌ، وعنْ ابنِ عباسٍ رضيَ اللَّه عنهما، (أَنَّ النبي صَامَ يوْمَ عاشوراءَ، وأَمَرَ بِصِيَامِهِ). متفقٌ عَلَيْهِ.

موعد صيام العشر من ذي الحجة 2024

ويعد صيام العشر هو من ذي الحجة نافلة سيثاب فاعله ولا يأثم تاركه، وصام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الصحابة والتابعين، في أيام العشر من ذي الحجة، وطبقا للحسابات الفلكية التي قد قام بها معهد الفلكي الدولي فإن يكون موعد صيام العشر من ذي الحجة 1445 هـ-2024، سيوافق في يوم الجمعة 7 يونيو 2024، وسيكون الأيام طبقا للآتي:

الجمعة 7 يونيو 2024 ويوافق 1 ذي الحجة 1445 فلكيا.

يوم السبت 8 يونيو لعام 2024 وسيوافق 2 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الأحد 9 يونيو 2024 وسيوافق 3 من ذي الحجة 1445 فلكيا.

الإثنين 10 يونيو 2024 ويوافق 4 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الثلاثاء 11 يونيو 2024 ويوافق 5 من ذي الحجة 1445 فلكيا.

بينما يكون يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 ويوافق 6 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الخميس 13 يونيو 2024 ويوافق 7 من ذي الحجة 1445 فلكيا.

يوم الجمعة 14 يونيو 2024 ويوافق 8 ذي الحجة 1445 فلكيا هو يوم التروية.

السبت 15 يونيو 2024 ويوافق 9 ذي الحجة 1445 هو يوم وقفة عرفات.