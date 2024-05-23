الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

أرشيفية
أرشيفية

موعد صيام العشر الأوائل من ذى الحجة 2024.. من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، حيث ينتظر المسلمون موعد قدوم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لصيامها، نظرًا لما تحمله هذه الأيام من فضل ورحمات.

موعد بداية صيام العشر من ذي الحجة وأفضل الأعمال

فضل صيام العشر الاوائل من ذي الحجة 2024

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2024


وفق الحسابات الفلكية لمعهد بحوث الفلك، فأن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445 والموافق هذا العام 7 يونيو 2024 ومنه يبدأ صيام العشر الأوائل من ذو الحجة وصيام يوم عرفة 2024.

الأعمال المستحبة في ذي الحجة 

أداء شعائر الحج والعُمرة، وذلك أفضل ما يُؤدي من العبادات في ذي الحِجة، إذ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي-عليه الصلاة والسلام- قال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ".

هلال ذو الحجة 2024.. موعد بدء صيام الحج الأكبر وحكم صيام الأيام الستة

 

الصيام، ويُخَص منه صيام يوم عرفة.

التكبير، والتحميد، والتهليل، والذِكر، فهي الأيام المعلومات التي ورد الحض فيها على ذلك.

التوبة، والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي.

التقرُب إلى الله بالصلاة، والدعاء، والأمر بالمعروف، والنهي عن المُنكَر.

الأُضحية، اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ ثبت أن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا

أداء صلاة العيد

أداء مختلف الأعمال الصالحة، من الصدقات، وقراءة  القرآن، وإكرام الضيف، وصِلَة الرحِم، وحِفظ اللسان، وبِر الوالدين، والدعاء لهما، والحرص على صلاة السُّنَن الرواتب، وإدخال السرور على قلوب الآخرين، وغير ذلك من صالح الأعمال.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

وعن فضل صيام العشر من ذي الحجة قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إن صيام العشر من ذي الحجة لها فضل ومنزلة كبيرة، فقال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى اعتبار العشر من ذي الحجة لها الكثير من الأحكام والأداب والفضائل واستشهدت الإفتاء بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عن فضل صيام العشر من ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ” ويقصد بها لعشر من ذي الحجة قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: “وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ” أخرجه أبوداود وابن ماجه وغيرهما.

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