هلال ذو الحجة 2024.. موعد بدء صيام الحج الأكبر وحكم صيام الأيام الستة

مع اقتراب موسم الحج المبارك، وبزوغ هلال ذو الحجة 2024، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة موعد بدء صيام ذو الحجة، أحد سنن الإسلام المستحبة في هذا الشهر الفضيل، في هذا المقال، تستعرض الدستور موعد هلال ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا، مع توضيح حكم صيام الأيام الستة من ذي الحجة، وشرح فضائل هذا الصيام وأهميته.

موعد هلال ذو الحجة 1445

فلكيًا، يولد هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024 م.

ويكون غروب الشمس في مكة المكرمة في ذلك اليوم الساعة 7:06 مساءً، بينما يكون غروب الشمس في القاهرة الساعة 7:34 مساءً.

وبناء على ذلك، تكون غرة ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو 2024 م.

حكم صيام الأيام الستة من ذو الحجة

صيام الأيام الستة من ذي الحجة، وهى أيام التروية والأضحى، مستحب وليس واجبًا.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام ستة أيام بعد عشر ذي الحجة كتب له صيام سنة" (رواه الترمذي).

فضل صيام الأيام الستة من ذو الحجة

لصيام الأيام الستة من ذو الحجة فضائل عظيمة، منها

يكفر ذنوب سنة كاملة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام ستة أيام بعد عشر ذي الحجة كتب له صيام سنة" (رواه الترمذي).

يضاعف الله فيه الأجر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من عملٍ صالحٍ يُعملُ في هذه الأيام العشر يفضل ما يعمل فيها" (رواه أحمد).

يكفر ذنوب ما بين عرفة ويوم النحر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وقف بعرفة إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر لم يُغفر له ذنبٌ بين عرفة ويوم النحر، ومن صام ستة أيام بعده كتب له صيام سنة" (رواه ابن ماجه).

جدول لحكم صيام أيام السنة الهجرية