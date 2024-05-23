اعترافات المتهمين فى واقعة اختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم

"شريك أبوه اللي مسلطنا عليه ودفعلنا 2000 جنيه" بهذه الكلمات اعترف المتهمان باختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة أمام نيابة المقطم.

وأوضح أحد المتهمين أثناء التحقيق معه أن شريك والد المجني عليه استأجرهما ودفع لهما مبلغ ألفي جنيه مقابل اختطاف نجل شريكه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لابتزازه.

وكانت كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم.

حيث تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من "أحد الأشخاص" بقيام بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" باقتياده داخل سيارة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والده وعقب ذلك تركوه بمحافظة المنوفية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "عاطلين - مقيمين بنطاق محافظة المنوفية"، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من شريك والد المجني عليه "محبوس على ذمة قضية"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وإيصالات الأمانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.