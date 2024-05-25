موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 كل الشرائح بالزيادة الجديدة

مع قرب انتهاء شهر مايو يشغل بال الكثير من المستفيدين من المعاشات معرفة موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 كل الشرائح عبر جوجل، وذلك مع بدء كل شهر يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات حول ميعاد صرف المعاشات، بالتزامن مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك 2024.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 كل الشرائح

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة معرفة كل ما يخص معاشات شهر يونيو 2024.

موعد صرف معاش يونيو 2024

ويبدأ صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024 لـ أكثر من حوالي 11 مليون مواطن في يوم 1 يونيو 2024، وسيستمر الصرف لمدة حوالي 6 أيام، وسينتهي يوم 6 يونيو 2024 القادم، وقرر الرئيس “عبد الفتاح السيسي الجمهورية”، زيادة المعاشات بنسبة حوالي 15%.

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 عبر موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا. ثم اضغط على أيقونة صاحب معاش. وثم اضغط على قائمة الخدمات التأمينية. ثم اضغط على استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. وأدخل الرقم القومي بالخانة الموضحة بالموقع. اضغط على قائمة استعلام. واخيرا ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

أماكن صرف المعاشات يونيو 2024

وتتمثل أماكن صرف معاشات يونيو لعام 2024، فيما يلي:

بنك ناصر الاجتماعي.

جميع ماكينات الصرف.

البنوك العاملة.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني وذلك لهيئة التأمينات الاجتماعية عبر الضغط من هنا. ثم الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة السر. واختر الاستعلام عن قيمة المعاش. ثم قم بإدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية. واخيرًا اضغط على عرض التفاصيل.