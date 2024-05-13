الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تضامن النواب توصى بزيادة موازنة معاش تكافل وكرامة لـ41 مليار جنيه

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، من مناقشة موازنة قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

زيادة موازنة معاش تكافل وكرامة 

وأوصت اللجنة بعدة توصيات، وهى زيادة معاش التضامن الاجتماعى بالباب الرابع بند  تكافل وكرامة بنسبة ١٥% ليصل إلى ٤١ مليار جنيه، وزيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع بمبلغ مليار و٧٠٠ مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة المصرية.

إعادة النظر فى بند الإعانات

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر فى بند الإعانات، الذى تم تخفيضه بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه، لتتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية.

كما أوضحت ممثلة وزارة المالية أن بند تكافؤ الفرص أدرج بمبلغ نصف مليار تحت مسمى الصرف على التعليم المجتمعي، وأوصت اللجنة بأن يكون مخصصًا لتلك الأغراض السابقة.

لجنة التضامن تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة موازنة معاش تكافل وكرامة عبد الهادي القصبي التضامن الاجتماعي

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