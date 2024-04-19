قبل مناقشته بمجلس النواب بعد غد.. أبرز أهداف مشروع قانون التأمين الموحد

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الاحد المقبل بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، ويستأنف باقي جلساته يوم الاثنين والثلاثاء بمقره الحالي بالتحرير.

ويناقش المجلس الاحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر

و يهدف مشروع قانون التامين الموحد إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل.

التنمية المستدامة

كما يتضمن القانون آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.