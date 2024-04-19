الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قبل مناقشته بمجلس النواب بعد غد.. أبرز أهداف مشروع قانون التأمين الموحد

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور  حنفي جبالي، جلساته الاحد المقبل بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، ويستأنف باقي جلساته يوم الاثنين والثلاثاء بمقره الحالي بالتحرير.

ويناقش المجلس الاحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر

و يهدف مشروع قانون التامين الموحد إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل.

التنمية المستدامة 

كما يتضمن القانون آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.

الأحد المجلس بالعاصمة الإدارية الحكومة إصدار قانون التأمين الموحد مصر الزلازل

مواد متعلقة

جدل حول اتهام مدرسة بالقاهرة بتدريس المثلية الجنسية.. وتحرك برلمانى عاجل

برلمانى: القيادة المصرية تبذل جهودًا مضنية لوقف العنف فى المنطقة

إبراهيم الديب: مصر أصبحت أهم الوجهات الاستثمارية إفريقيًا وعربيًا

اتصالات النواب: "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في تعزيز خدمات الاتصالات والإنترنت

طلب إحاطة بشأن تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية

أبوشقة: مذكرة مصر لـ"العدل الدولية" وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل

افتتاح فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم

وكيل زراعة الشيوخ يطالب بالدعم الحكومي لصغار المنتجين

الأكثر قراءة

عاجل | وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

وداعاً يا عمدة.. رحيل صلاح السعدني النجم الذي لا ينطفئ بريقه

موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدنى

3 سيناريوهات متوقّعة للرد الإيراني على "هجوم أصفهان"

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

عام على الحرب في السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة