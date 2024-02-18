الأحد 18 فبراير 2024
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سياسي

أبوشقة: مذكرة مصر لـ"العدل الدولية" وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل

بهاء أبوشقـة
بهاء أبوشقـة

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس السيسي والمصريين على قلب رجل واحد في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أبوشقة، في تصريحات للمحرريين، أنه طبقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية من صميم اختصاصها النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ومنها قتل المدنيين والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليًا وتشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأبدى أبوشقة استعداده للمشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر، وكذلك المرافعة فيها أمام محكمة العدل الدولية، لتكشف جرائم الاحتلال وتقوم بتفنيدها، مؤكدًا أن جرائم إسرائيل من أبشع الجرائم في التاريخ وفاقت جرائم النازية والمغول والتتار.

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ضياء رشوان يكشف تفاصيل المذكرة المصرية فى محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلى

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ضياء رشوان: مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية

ولفت وكيل الشيوخ إلى أن المرافعة لا بد أن يتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسئولين الإسرائيليين المشاركين في قتل المدنيين والأطفال ولا سيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقًا للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال مهما طال أمده لا يرتب أي حقوق سيادة ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.

وتابع أبوشقة أن الهدف من المذكرة هو أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية تكشف الجرائم الإسرائيلية وتحاكم المسئولين، ومهما تتذرع إسرائيل بأي من الحجج فإن قواعد الحرب أصلًا تجرم قتل المدنيين والأطفال والنساء.

وشدد أبوشقة على أن الـ 105 ملايين مواطن خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية في اتخاذ ما تراه مناسبًا للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير.

المستشار بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية

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