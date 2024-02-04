وكيل زراعة الشيوخ يطالب بالدعم الحكومي لصغار المنتجين

قال المهندس محمد السباعي وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن قطاع الزراعة يُمثل ركيزة من أهم ركائز النهضة الاقتصادية، مطالبا بالدعم الحكومي لصغار المنتجين في المجال الزراعي والتيسير عليهم سواء من خلال دعم فني أو لوجيستي لتعظيم القيمة المضافة، لاسيما وأن مصر من أقدم الدول في هذا المجال.

السياسة التصديرية

وأشار "السباعي" إلى النجاحات الإيجابية التي تحققت مؤخرًا في ظل السياسة التصديرية إلا أن هناك لا تزال حلقة مفقودة، متسائلًا عما إذا كان هناك استراتيجية حقيقة لتحديث التصنيع الزراعي وتعظيم الصادرات والفائدة من المنتجات المصرية في ظل ما يحتاجه العالم من مواد غذائية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية.

واستطرد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، قائلًا: "لم نري حتى هذه اللحظة دعم واضح لصغار المنتجين في التصنيع الزراعي".

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

تعزيز الصادرات الزراعية المصرية

من جانبه أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية للخارج يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال عبد المحسن: من المبشر إعلان سابق لوزير الزراعة أن الدولة المصرية في عام 2022 بلغت حجم الصادرات الزراعية 6 ونصف مليون طن بإيرادات 3،3 مليار دولار، وزادت في 2023 بنسبة 6%، قائلا: وهو ما أدي لتحقيق إيرادات 3،5 مليار دولار.

وتسائل رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: هل هناك سياسة أو استراتيجية وطنية تساهم في الحفاظ على معدلات زيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات.

وطالب النائب بكشف خطة زيادة التصنيع الزراعي باعتباره أكبر قطاع إنتاجي في مصر ويساهم في رحلة الـ100 مليار دولار، فضلا عن أن يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 12ترليون جنيه.