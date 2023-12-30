السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نائب: الرئيس السيسى جعل من الحوار الوطنى تجربة فريدة لم تحدث من قبل

النائب محمد ماهر
النائب محمد ماهر السباعي

قال النائب محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل من الحوار الوطني تجربة فريدة لم تحدث من قبل، فهناك حوار حقيقي يشمل كل أطراف المجتمع المصري وخاصة الإدارات السياسية.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن ما شهدته مصر في العملية الانتخابية الأخيرة كان مشهدًا رائعًا، وكل أطراف المجتمع شاركت في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى وجود إثراء للحياة السياسية بشكل كبير.

أهم المكتسبات السياسية في 2023

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطني تجربة ثرية جدًا، ويتضح ذلك من خلال مخرجات المرحلة الأولى من التوصيات التي تم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن تتم مراحل أخرى من النقاشات والحوارات.

 

عضو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى الانتخابات الرئاسية

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