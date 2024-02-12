افتتاح فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم، وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

كما يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون حقوق المسنيين المقدم من الحكومة وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا والنائبة نشوى الديب وأكثر من 60 نائبا بشان ذات الموضوع.

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الاثنين عقب الجلسة العامة، لمناقشة 3 طلبات إحاطة من النائب محمد حمدي موسى، بشأن المعوقات التي تؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع نتيجة عدم تقدير العملة الأجنبية مما أدى إلى توقف آلاف المصانع عن العمل، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي نصر الله، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تلبية طلبات المستثمرين والصناع بمدينة السادات الصناعية.