الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يوافق على بعض مواد مشروع قانون حقوق المسنين

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون حقوق المسنين.

وجاءت نصوص المواد بعد الموافقة عليها كما يلي: 

تنص المادة (17) على: للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.

وتنص المادة (18) من مشروع قانون حقوق المسنين على: تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة، وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.

وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة، وعلى الأخص مرض "ألزهايمر"، وتطوير سبل علاجها.

وجاء في المادة (19) من مشروع قانون حقوق المسنين: يشترط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حقوق المسنين مشروع قانون مشروع قانون حقوق المسنين

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