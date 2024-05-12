الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الشوربجي" يطالب بتشريع لإنهاء مديونيات الضرائب بالمؤسسات الصحفية

عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي

وافقت لجنة الثقافة  والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة لعام 2024-2025 التي بلغت 1.2 مليار جنيه بدلا من 591 مليون جنيه في العام الجاري. 

أزمة مديونية المؤسسات الصحفية

وأوصت اللجنة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين بضرورة تبني اللجنة لتشريع يعالج أزمة مديونية المؤسسات الصحفية لدى الضرائب، وزيادة برامج التطوير والتدريب للصحفيين. 

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن المؤسسات الصحفية تعتمد على مواردها الذاتية، لافتا إلى زيادة الإيرادات من 2.2 مليار إلى 3 مليار تقريبا، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بدءامن وباء فيروس كورونا وحتى تحرير سعر الصرف وارتفع فيها سعر طن الورق من 500 دولار إلى 1300 دولار للطن نتيجة زيادة الدولار من 32 جنيه إلى ما يقرب من 49 جنيه للدولار. 

الديون المتراكمة على المؤسسات القومية

وأشار عبد الصادق الشوربجي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إنه فيما يخص الديون المتراكمة على المؤسسات القومية أن الديون المتراكمة على المؤسسات ديون سيادية وليست تجارية فالديون التجارية تم سدادها بالكامل وهي صفر، بينما الديون السيادية فهي ديون متراكمة على المؤسسات لدى كل من الضرائب والتأمينات. 

وقال: “فيما يخص الديون المتراكمة على المؤسسات لدى التأمينات تم توقيع برتوكول مع التأمينات وتم سداد ما يقرب من 80 مليون جنيه ديون متراكمة على 5 مؤسسات صحفية". 

وأشار إلى أن الضرائب المتراكمة على المؤسسات القومية للضرائب هي متراكمة من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وسببها الرئيسي هي ضريبة الدمغة المقررة على الإعلانات والتي تصل نسبتها إلى 36 ٪؜ على كل إعلان. 

وطالب "الشوربجي" لجنة الإعلام بالوقوف بجوار الهيئة لاستصدار تشريع يساعد المؤسسات القومية على الانتهاء من مديونيتها من الضرائب. 

وأشار أن هناك تطوير كبير تشهده المؤسسات القومية وخاصة في المشروعات الرقمية والتحولات الإلكترونية (الديجتال) وربط الصحف الورقية بالمواقع الإليكترونية مع الحفاظ على الجرائد الورقية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية. 

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى دعم للمشروعات الاستثمارية لأنها في غاية الأهمية وتمثل موارد دخل مهمة لهذه المؤسسات فعلى سبيل المثال جامعة الأهرام الكندية تمثل أهمية بالغة لجريدة الأهرام فإيرادات الجامعة الكندية وصلت 950 مليون جنيه، ونستهدف زيادة الإيرادات أكثر من ذلك وسيتم افتتاح 3 كليات جديدة (الطب والتمريض والعلوم الطبية). 

 وعن توزيع الصحف الورقية أكد الشوربجي أنه في الماضي كانت مؤسسة الأهرام تطبع 300 ألف نسخة ورقية والعدد الأسبوعي 700 ألف نسخة، أما الآن ننتهج سياسة بعدم طبع أعداد كبيرة لتقليل التكاليف وتطبع 100 ألف نسخة وأصبح المرتجع 10 % ويتم اتباع سياسة توزيعية جيدة من خلال تخصيص نقاط توزيع أكثر.

لجنة الثقافة والآثار والإعلام درية شرف الدين الهيئة الوطنية للصحافة موازنة الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية

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