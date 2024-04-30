رئيس ثقافة الشيوخ: مصر تمتلك ثروة ثقافية نادرة فى العالم

أوصت لجنة الثقافة والشياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة د.محمود مسلم بضرورة إعداد رؤية لـ دعم السياحة الثقافية المصرية فى العالم، مؤكدًا أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من الآثار والمتاحف التاريخية التي توثق أهمية مصر التاريخية فى كل الأزمنة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية فى اجتماعها المسائي اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا بشأن تأهيل وتطوير متحف الإسكندرية القومى بما يمثل نقطة جذب سياحي وثقافي للمدينة التاريخية.

أشار مسلم إلي أهمية زيادة الزيارات المدرسية للمتاحف المصرية بهدف تعريف النشء بتاريخ مصر القديم والحديث، لافتًا إلي أن كثيرًا من الدول فى العالم لا تمتلك الثروة الثقافية والتاريخية النادرة لمصر، ولكنها حريصة على الحفاظ على تاريخها.

وكشف النائب إيهاب زكريا مقدم الاقتراح برغبة عن تردى حال متحف الإسكندرية القومي رغم احتوائه على كثير من الآثار التى توثق حضارة مصر على مر العصور.

وقال إيهاب زكريا خلال عرضه للطلب: إن هناك بعضًا من أماكن عرض الآثار داخل المتحف خاوية نتيجة نقل الآثار الرومانية من المتحف إلي المتحف الروماني اليوناني.

واستطرد النائب إيهاب زكريا قائلًا: "يجب الاستفادة من المتاحف بشكل يتناسب مع قيمة وحضارة مصر، لافتًا إلى أن بعض المتاحف باتت تفتقد بريقها بسبب الأنشطة الاقتصادية المقامة بداخلها مما يستدعى مراجعة هذا الأمر.

وتساءل مقدم الاقتراح برغبة عن مدى الحاجة إلى توفير أماكن للهواة والفنانين أسوة بما يحدث فى الأكاديمية التابعة لمتحف اللوفر.

وأيده د. محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام، مؤكدًا أهمية تطوير متحف الإسكندرية القومي، موجهًا سؤالًا إلى د. مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار حول عدد السائحين الأجانب الذين يقومون بزيارة المتاحف المصرية.

وعقب الدكتور مؤمن عثمان قائلًا: 70% من زائري المتاحف هم من المصريين، ونعمل حاليًا على جذب السياحة الأجنبية.

وقال الدكتور مؤمن عثمان خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: إن محافظة الإسكندرية تعد ثاني المحافظات بعد محافظة القاهرة فى عدد المتاحف.لافتًا إلي أن محافظة الإسكندرية تضم 5 متاحف، من بينها المتحف الروماني اليونانى الذى يرجع عهده إلي نهاية القرن 19 ويمثل قيمة عالمية.

وشدد الدكتور مؤمن عثمان على حرص وزارة السياحة والآثار على دعم المتاحف المصرية وتطويرها. وقال: نعمل حاليًا على انتشال بعض الآثار الغارقة فى الإسكندرية لعرضها فى الحديقة المتحفية التابعة لمتحف الإسكندرية القومي، مبينًا إلي أن المتحف يضم آثارًا قبطية وإسلامية قيمة.

وقال إن متحف الإسكندرية القومي هو مبنى تراثى قديم ويعانى من مشكلات إنشائية حاليًا، ونعمل على حلها للقضاء على الرطوبة، لا سيما وأن إحدى المشكلات التى يواجهها رى الحديقة بطريق الغمر التى تؤدي إلي زيادة الرطوبة، فضلًا عن حل مشكلات التهوية.وقال: نعمل أيضًا على زيادة الإضاءة داخل المتحف.

وحول نقل بعض الآثار من متحف الإسكندرية إلي المتحف الرومانى قائلًا: هذه الآثار فى الأصل تتبع المتحف اليونانى الروماني.

وأكد د. عبدالمنعم سعيد، عضو اللجنة أن مصر تعيش نهضة فى مجال المتاحف، لكن السياحة الثقافية فى مصر والعالم لا تمثل أكثر من 10% ونحتاج إلي زياداتها.

وطالب النائب عماد الدين حسين بإصدار اللجنة البرلمانية لتوصية بتكثيف زيارات طلاب المرحلة الابتدائية إلى المتاحف قائلًا: "حينما زرت اليابان لاحظت إقبالًا غير طبيعي من الأطفال والطلاب على زيارة متحف هيروشيما.