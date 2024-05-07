"جبالى" يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان وتستكمل أعمالها غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال الجلسة العامة للنواب، على أن تعقد الجلسة المقبلة، غدًا الأربعاء، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بجانب قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر العاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.

التعديلات التشريعية

وقال وزير المالية، إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أننا سنعمل مع الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارًا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعًا في عملية الإصلاح".

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولًا إلي المستهدفات.

ونوه "معيط" بأن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لا بد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلًا "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".

وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلًا "القانون المنظم يجري حاليًا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عامًا ولم تجر عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحًا لنستكمل به في عام 2024".