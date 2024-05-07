مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل جلسة مجلس النواب حول التصعيد الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية

استعرضت شيرين مجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قائلة: افتتحت بكلمة مهمة لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، حول أوضاع القضية الفلسطينية في الـ24 ساعة الماضية، والتي جرى خلالها إعلان حماس قبول الهدنة، استجابة للجهود المصرية، وإنذار الجيش الإسرائيلي للأهالي من سكان مدينة رفح الفلسطينية بالإخلاء، مع التلويح بهجوم بري، وعقب ذلك غارات جوية عنيفة شرق المدينة.

قرارات منصفة للفلسطينيين

وأضافت، خلال مداخلة، أنه كانت هناك مطالبة من مجلس النواب للأطراف المعنية كافة، خاصة الحكومة الإسرائيلية، باتخاذ قرارات منصفة بحق الشعب الفلسطيني، وحمّل رئيس المجلس إسرائيل المسئولية تجاه كل عمل يؤدي إلى التصعيد، وتقويد المساعي الرامية إلى السلام لحل القضية الفلسطينية.

وتابعت المراسلة: أهاب مجلس النواب المجتمع الدولي بالخروج عن الصمت المخزي، وتبني إجراءات من شأنها وقف المجازر والجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وحث الجانب الإسرائيلي على اتخاذ المساعي كافة الرامية إلى السلام والدخول في مسار المفاوضات.