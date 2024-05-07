مجلس النواب: ندعم خطوات الرئيس السيسى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى

أشاد مجلس النواب المصري، بدور مصر منذ اندلاع الأحداث في غزة حتى الآن ومساعيها الرامية للسلام وحقن الدماء التي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات، بحسب نبأ عاجل لفضائية “إكسترا نيوز”.

وأضاف مجلس النواب المصري، أنه يحمل كل الأطراف المعنية خاصة الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن أي عمل يؤدي لتصعيد الأحداث وتقويض المفاوضات التي توصل لحل سلمي.

وأكد مجلس النواب المصري، أنه يدعم خطوات الرئيس عبد لفتاح السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.