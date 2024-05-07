الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجلس النواب: ندعم خطوات الرئيس السيسى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد مجلس النواب المصري، بدور مصر منذ اندلاع الأحداث في غزة حتى الآن ومساعيها الرامية للسلام وحقن الدماء التي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات، بحسب نبأ عاجل لفضائية “إكسترا نيوز”.

وأضاف مجلس النواب المصري، أنه يحمل كل الأطراف المعنية خاصة الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن أي عمل يؤدي لتصعيد الأحداث وتقويض المفاوضات التي توصل لحل سلمي. 

وأكد مجلس النواب المصري، أنه يدعم خطوات الرئيس عبد لفتاح السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

مجلس النواب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات الشعب الفلسطيني

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