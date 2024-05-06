الإثنين 06 مايو 2024
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"إكسترا نيوز": معبر رفح يعمل بشكل طبيعى ويواصل جهوده لمرور المساعدات الإنسانية لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن الجهود المصرية مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذلك المستلزمات الطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة لرفع العبء والمعاناة عن الأشقاء، من أجل مرور المساعدات.

مصر ما زالت تقوم بدورها الرائد والإنسانى فى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

 وأوضح أن مصر ما زالت تقوم بدورها الرائد والإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتقليل من حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع نتيجة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي ويواصل جهوده لمرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومصر تواصل جهودها الحثيثة ليس في المجال الإنساني فقط في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال شريان الحياة إلى القطاع، وهو معبر رفح البري، بل أيضًا من خلال الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان من أجل الوصول إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكذلك حل الدولتين.

 المعبر مستمر فى استقبال المصابين والمرافقين من ذويهم

وأكد مراسل "إكسترا نيوز" أن المعبر مستمر في استقبال المصابين والمرافقين من ذويهم، وعربات الإسعاف المصرية تتمركز على مدار الساعة أمام معبر رفح البري، وتسعى جاهدة لاستقبال المصابين من الأشقاء في قطاع غزة، وتقدم لهم الإسعافات الأولية، ومن ثم تنتقل هذه الحالات إلى المستشفيات التي خصصتها القيادة السياسية للتعامل مع مصابي غزة.

مراسل اكسترا نيوز قطاع غزة المساعدات الإنسانية معبر رفح المستلزمات الطبية

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