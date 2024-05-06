الإثنين 06 مايو 2024
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خبيرة اقتصادية: مصر تسجل أكبر موازنة عامة للحماية الاجتماعية هذا العام

حنان رمسيس
حنان رمسيس

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر هذا العام تسجل أكبر موازنة في الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن أكثر من 6 تريليونات جنيه موجهة إلى العديد من البنود والملفات.

1.5 تريليون جنيه مخصصة لقطاعي الصحة والتعليم

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن 1.5 تريليون جنيه مخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، موضحة أن التعليم قبل الجامعي له 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه، وتخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لافتة إلى أن الدولة تحاول أن تسبق العديد من الملفات، لأن هذه الملفات مهمة جدًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي.

مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

وتابعت أن اهتمام الدولة بالتعليم ينبع من إيمانها بفرصة الشباب الكاملة فى استكمال تعليمه، والحصول على أعلى درجات علمية، حتى تستفيد منه فيما بعد، موضحة أن مخصصات الموازنة الجديدة تتمثل في التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

وأشارت إلى أن الدولة خصصت 3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي، و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير قادرين، إضافة إلى 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

خبيرة اقتصادية موازنة حماية الاجتماعية 6 تريليون جنيه مخصصات

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