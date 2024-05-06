أونروا: الهجوم الإسرائيلى على رفح الفلسطينية ستكون له عواقب مدمرة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن هجوم إسرائيل على مدينة رفح المكتظة بالنازحين يعني مزيدًا من معاناة المدنيين والوفيات، مشددة على أن العواقب ستكون مدمرة على 1.4 مليون شخص، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت الأونروا بأن طواقمها لن تغادر رفح وستحافظ على وجودها لأطول فترة ممكنة في المدينة، لتقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس.

كما أكدت "أونروا" أنها لن تخلي مواقعها في غزة، وستحافظ الوكالة على وجودها في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للمواطنين.