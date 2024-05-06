مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال ألقى آلاف المنشورات لإجلاء المدنيين من رفح

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ألقى آلاف المنشورات يطالب فيها المدنيين في شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة والتوجه إلى مناطق وصفها بالآمنة، وذلك وفق خبر عاجل أوردته القناة.

التلويح بشنّ هجوم برى على المدينة المكتظة بالسكان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قد طالب سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.