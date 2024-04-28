خبيرة اقتصادية: حجم الاستثمارات الخليجية فى الولايات المتحدة يصل 2.8 تريليون دولار

قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي إن مصر أصبحت قِبلة للاستثمارات الأجنبية والعربية وهذا أزعج قوى الشر المتربصة لمصر وكتائب الإخوان لنشر الأكاذيب، مشيرة إلى أن مشروع رأس الحكمة شراكة استراتجية ناجحة طويلة الأمد تحقق طفرة كبيرة في المنطقة وتجذب ملايين السياح وتوفر نحو مليون فرصة عمل وتؤدي إلى نمو هائل للاقتصاد المصري مع بداية التنفيذ بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار آمن وجيد ويحقق المنفعة للمصريين.

وأردفت الخبيرة الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية يصل نحو 2.8 تريليون دولار منها 2 تريليون دولار استثمارات حكومية، و800 مليار دولار استثمارات خاصة لمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح ودخول استثمارات من السعودية وقطر على غرار الاستثمارات الإماراتية أمر جيد ويؤكد على جاذبية الاقتصاد المصري.

جذب أنظار المستثمرين

وقالت إن مصر استطاعت من خلال هذا الترويج إلى جذب أنظار المستثمرين العالميين للتواجد في مصر وضخ استثمارات جديدة، وهذا أدى إلى تغير نظرة المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية ومستقرة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع معدلات التضخم إلى 20% وتراجع جديد في أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن هذا المشروع سيساهم في تنشيط سوق العقارات والمقاولات في مصر، حيث إن المشروع يحتاج إلى مواد خام من البناء والتشييد والأخشاب والسيراميك تصل إلى 50 مليار دولار على مدار مراحل تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن هذا سيحدث انتعاشة قوية للقطاع العام والخاص وسيؤدي إلى تحقيق مكاسب متعددة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "الدماطي" أن المدنية ستتحول إلى مركز جذب عالمي للسياحة وصناعة الضيافة والترفيه، وسيؤدي إلى دخول العملة الصعبة للبلاد وتوافر وظائف وفرص عمل جديدة للشباب، ويؤدي إلى منافسة قوية بين الأسواق السياحية المختلفة.