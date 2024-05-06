جيش الاحتلال: مدينة غزة منطقة قتال خطيرة وعلى السكان تجنب العودة للشمال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال أعلن أن مدينة غزة أصبحت منطقة قتال خطيرة وعلى السكان تجنب العودة إلى شمال وادي غزة.

دعوة سكان شرق رفح للإجلاء

فيما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان والنازحين الموجودين في منطقة بلدية الشوكة وبأحياء- السلام، الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح للإجلاء والتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وما زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.