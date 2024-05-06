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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن توسيع منطقة الخدمات الإنسانية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال أعلن عن توسيع منطقة الخدمات الإنسانية في المواصي، لتمتد من دير البلح شمالًا حتى وسط مدينة خان يونس جنوبًا، بحسب نبأ عاجل لقناة اليوم الإثنين. 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات إلى 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وما زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي والنازحين رفح القاهرة الإخبارية مدينة خان يونس

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