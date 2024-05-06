الإثنين 06 مايو 2024
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توك شو

نصائح ذهبية لشراء الأسماك وتناولها بأمان.. استشاري تغذية علاجية تُوضح

أسماك
أسماك

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل الضغط أو من يعانون من مشكلات في الكبد أو الكلى، لا يجب عليهم تناول الأسماك المملحة كي لا يعرضون حياتهم للخطر.

وأضافت الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن المرأة الحامل ممنوعة من تناول الأسماك المملحة، فهي أكثر عرضة للإصابة بضغط الحمل، وحال كان السمك فاسدا، تصبح حياتها والجنين في خطر، كما يجب شراء الأسماك من أماكن موثوق بها.

نصائح عند تناول الأسماك المملحة بـ "شم النسيم" 

وأكدت استشاري التغذية العلاجية، ضرورة الالتزام بالنصائح الطبية والإرشادات الوقائية لتجنب التعرض الإصابة بالتسمم، موضحة أن أبرز الأعراض التي يمكن يشعر بها المصاب، تتمثل في الحرارة وزغللة العين، وجفاف الحلق والحنجرة وصعوبة النطق والبلع والشعور بالدوار.

استشاري التغذية العلاجية التسمم الاعراض شم النسيم لنصائح الطبية

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