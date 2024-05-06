الإثنين 06 مايو 2024
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خبير سياحي: لدينا 25 محمية طبيعية على أعلى مستوى مناسبة للاحتفال بعيد الربيع

أبو الحجاج العماري
أبو الحجاج العماري

كشف أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن مصر غنية بالمحميات الطبيعية وتمتلك 25 محمية طبيعية على أعلى مستوى في الجمال والطبيعة والكائنات المتنوعة بالبيئة، مشددًا على أن وزارة البيئة هذا العام تعمل على توفير للمواطنين تجربة فريدة فيما يتعلق بالاحتفال بشم النسيم وسط أجواء الطبيعة.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة البيئة في احتفالات شم النسيم تطلق شعار “لا تأخذ شيئا ولا تترك شيئا”، وذلك من أجل الحفاظ على الأماكن نظيفة في هذه المناسبة.

 أبرز وأهم المحميات الطبيعية في مصر

وأشار الخبير السياحي، إلي أن  المحميات الطبيعية في مصر مشهورة على مستوى العالم بأكمله، مثل محمية وادي الريان، ومحمية قارون ومحمية بحيرة البردويل، ومحمية رأس محمد علي رأسهم، ووادي الجمال جنوب البحر الأحمر، ومحمية وادي علبة مصنفة من أهم المحميات في الجمال وبها 1000 نوع من التنوع البيئي.

وأكد أن من أهم سبل الأمان التي تم توفيرها للزائرين،  تواجد منقذين بالحميات البحرية، وباحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة.

 

خبير سياحي 25 محمية المحميات الطبيعية عيد الربيع لخبير السياحي احتفالات شم النسيم

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