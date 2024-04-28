الأحد 28 أبريل 2024
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مصر

خبير سياحى: مشروع "رأس الحكمة" إضافة كبيرة لقطاع السياحة المصرى

ايهاب الجندى
ايهاب الجندى

كشف إيهاب الجندي، خبير سياحي، عن أن مشروع رأس الحكمة من أهم المشروعات الاستثمارية فى القرن الجديد، موضحًا أن الأهمية فى هذا المشروع أن كافة الشركات المصرية التى تعمل فى مجال المقاولات والإنشاءات ستعمل فى المشروع، الأمر الذى سيوفر العديد من فرص العمل.

وأضاف الجندى، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المدينة سيتم تشييدها على طراز عالمى، بتصميمات عالمية، لافتًا إلى أن مصر تستفيد من هذا المشروع باستثمارات مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى توفير السيولة  الدولارية، بخلاف توفير المئات من فرص العمل فالعمالة فى هذا المشروع ستكون مصرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو إضافة كبيرة لقطاع السياحة المصري، فسيكون مقصدًا سياحيًا جديدًا سيجتذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، كما يمثل إضافة كبيرة ونوعية لقطاعات السياحة والطيران والإسكان.

وأوضح أن المستهدف من هذا المشروع هو جذب 8 ملايين سائح؛ الأمر الذى سيحقق معه الوصول إلى استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنمية السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وتعد منطقة رأس الحكمة من أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، ما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركزًا عالميًا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

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