الرى تطالب السياحة بإدراج المركز الثقافى الأفريقى على الخريطة السياحية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى قد طالب بإدراج المركز الثقافى الأفريقى التابع للبيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان على الخريطة السياحية لمصر.

وخاطبت الهيئة من غرفة شركات السياحة، باتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إدراج المركزالثقافى الأفريقى ضمن البرنامج السياحى لمدينة أسوان.

معلومات عن المركز الثقافى الأفريقى

ويحتوى المركز الثقافى الأفريقى والتابع لوزارة الموارد المائية على مجموعة من المبانى مثل

(مبنى المتحف الرئيسى بمعارضه المختلفة -مسرح مكشوف -مبانى وحديقة ملحقه) ويلعب دورًا مميزًا؛ لموقعه المطل على النيل وخزان أسوان وقربه من معبد فيلة وقد يشكل نقطة جاذبة للسياحة وإضافة للبرامج السياحية بمدينة أسوان.

وكان يعرف المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل فى السابق ليتم تطوير وتسميته المركز الثقافى الأفريقى، ويقع المتحف جنوب محافظة أسوان وبالتحديد على الناحية الشرقية لخزان أسوان وتصل مساحة المتحف إلى 146000م 2 أى ما يعادل 35 فدانا تنقسم إلى جزئين، ويزين مبنى المتحف قبل دخوله شعارا يضم دول حوض النيل مجتمعه حول نهر النيل تؤكد على التعاون بين الدول ويمثل آخر جزء من نهر النيل فرعى دمياط ورشيد تحاط به قطرات المياه ممثله كل دولة من دول حوض النيل.

كما يضم قاعة ماكيت المتحف يبين كل مشتملات المتحف ومقترحات المنطقة اللوجيستية الاستثمارية المحيطة بالمتحف والمخطط إقامتها على الــ 20 فدانا خارجيا، ويزين بهو المتحف بأشجار النخيل رمزًا للخير والنماء ولترشيد المياه والقوة والصلابة كما يوجد به ديورمات لشخصيات كان لها أثر فى تاريخ مصر المعاصر، بالإضافة إلى نموذج مصغر للغابات والأحراش الأفريقية بما فيها من حيوانات وطيور ونباتات تمثل طبيعة الحياة الموجودة فى الغابات الأفريقية.

كما يضم المركز قاعات مختلفة تضم تراث دول حوض النيل وماكيتات السد العالى وخزان أسوان وقناطر أسيوط وقاعة وزراء الرى وإهداءات الدول الأفريقية وأسماك النيل وغيرها.