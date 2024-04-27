السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالمالكي

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة داخل قرية المالكي التابعة لمركز نصر النوبة، موجهًا بأهمية دخول أي مشروعات يتم نهوها للخدمة على الفور؛ لتعظيم الاستفادة منها برفع الأعباء عن كاهل المواطنين. 

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة الإنجازات المتتالية بمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة  "حياة كريمة". 

37 مشروعًا بنطاق قرية المالكي

من جهته، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، أجرت وحدة حياة كريمة جولة ميدانية لتفقد 37 مشروعًا بنطاق قرية المالكي، تخدم 17 ألف نسمة متواجدين في 4 توابع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 19 شروعًا بنسبة 100% ما بين مجمعات خدمية وزراعية وإحلال وتجديد وصيانة للمدارس ومراكز الشباب والملعب القانوني ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب، وإنشاء رافع وخزان لمياه الشرب، مع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وخطوط الفايبر والألياف الضوئية، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل في 18 مشروعًا تراوحت نسب تنفيذها ما بين 45 - 97%، وهي مشروعات خاصة بمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ورصف الطرق.

وتم حصر عدد من الملاحظات المحدودة التي سيتم إرسالها المعنية لتلافيها، وهو الذي يتكامل مع التفاعل السريع لإزالة أي معوقات تواجه منظومة العمل، والتي تمثلت في حل مشكلة استكمال الأعمال بتطوير المبنى الإداري لمركز شباب المالكي لتنتهي خلال أسبوعين. 

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات
جانب من المشروعات
جانب من المشروعات
محافظ أسوان قرية المالكى مشروعات حياة كريمة نصر النوبة المبادرة الرئاسية

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