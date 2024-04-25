الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إخلاء باخرة سياحية بعد تعرضها لعطل فنى فى أسوان

ارشيفية
ارشيفية

أخلت الجهات الأمنية ركاب باخرة نيلية بعد تعرضها لعطل فني مفاجئ في أثناء رحلتها السياحية ما بين محافظتى الأقصر وأسوان داخل حدود الثانية، ووفرت وسيلة نقل بديلة للسياح على متنها. 

تفاصيل بدأت عند تلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بتعرض باخرة سياحية لعطل فنى مفاجئ أثناء رحلتها قادمة من الأقصر وفي طريقها إلى مدينة أسوان، وتوقفت عن العمل بالقرب من منطقة الرمادي بمركز إدفو شمال المحافظة.

 وعلى الفور تدخلت الأجهزة المعنية بأسوان والمسئولين عن الأزمات والطوارئ، وتم إجلاء الركاب والسائحين وطاقم الباخرة السياحية منها نظرًا للعطل الفنى التي تعرضت له أثناء رحلتها. 

ووفرت الأجهزة المعنية وسيلة انتقال بديلة للأجانب لاستكمال رحلتهم السياحية بالمعالم السياحية والأثرية بأسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

مشروع ممشى أهل مصر في أسوان

وفى سياق آخر، كان قد وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتورة غادة أبوزيد، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بطول 9 كم، ويشمل عمل حوائط ساندة بطول 4 كم.

يأتى ذلك من أجل الوقوف ميدانيًا على معدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية في كافة قطاعات العمل العام ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وممشى بعرض 23 مترًا.

وشددت نائب المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الانتهاء منه وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة له، على أن يراعى نهو كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى، مع تحديد برنامج زمنى بكل قطاع لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز بشكل أكبر، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل، وحتى يتسنى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية الاستمتاع بثمار هذا المشروع الحيوى، موضحه أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم الالتزام فى الأعمال الجارية بكورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الذى تم وجارٍ تنفيذه بالكورنيش القديم بطول 4 كم من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقًا للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى.

أسوان باخرة سياحية عطل مفاجئ اخلاء الركاب رحلة سياحية

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