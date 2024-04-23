الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبته بمتابعة مشروع مبنى الشباب والرياضة

المتابعة الميدانية
المتابعة الميدانية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لمبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات والذى تم وضع الإجراءات العاجلة لبدء عملية إستكمال هذا المبنى المقام على مساحة 880 م2، والمكون من 3 أدوار، ليرى النور بعد تعثر دام نحو 10 سنوات من خلال توفير الإعتمادات المالية اللازمة له حيث من المقرر أن تنتهى الأعمال فى غضون 8 أشهر. 

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة الجهود لوضع الحلول للمشروعات المتعثرة، وإعادة قبلة الحياة لها لما تحققه من عوائد إيجابية على منظومة العمل ومواطنى المحافظة. 

رفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية

ومن جانبه، قدم محافظ أسوان، شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والذى جعل من عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بؤرة الإهتمام من خلال رفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة. 

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، بأنه تم توجيه مسئولى شركات مياه الشرب والكهرباء لتحقيق التعاون المطلوب مع الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مديرية الشباب والرياضة. 

وكلفت مدير مديرية الشباب والرياضة ناصر سليم، بحسن توزيع الغرف الملحقة بمبنى المديرية وتوزيع أماكن الإدارات حسب كثافة العاملين بها، مع تجهيز أماكن لإنتظار السيارات، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب وزراعة الأشجار ووضع أحواض الزهور بمحيط المبنى، مع تنفيذ الدهانات والإنارة ليتحول إلى بانوراما جمالية متكاملة ويصبح واجهة مشرفة على الطريق الرئيسى للمدينة السياحية. 

المتابعة الميدانية

المتابعة الميدانية
المتابعة الميدانية
المتابعة الميدانية
المتابعة الميدانية
محافظ أسوان المتابعة الميدانية مشروع مديرية الشباب والرياضة بعد تعثر 10 سنوات طريق السادات

مواد متعلقة

2519 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا بأسوان

إصابة 10 جراء انقلاب سيارة ربع نقل فى أسوان

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بمتحف النوبة لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربي

"القباج" توجه بسرعة حصر التلفيات وتعويض المتضررين من حريق مول فيلة

وزراء التعاون الدولي والتضامن ومحافظ أسوان يسلمون شهادات التخرج للمتدربين بفرع الأكاديمية العربية

وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان يشيدان بالأعمال الإبداعية للمتدربات فى الحرف اليدوية

رئيس جامعة أسوان يكرم منتخب كرة القدم الخماسية لصعوده للأدوار النهائية بجنوب الوادي

بعد احتجازه 3 أيام.. شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء طلق نارى بأسوان

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

النائب العام ينعى وكيله المستشار عمر محمد كامل عبدالغنى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

مصر تفتح أبواب الذهب بالتحول الرقمى لجذب الاستثمارات العالمية فى قطاع التعدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك