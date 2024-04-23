توقيع بروتوكول تعاون مشترك بمتحف النوبة لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربي

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة السياحة والأثار والإتحاد الأوروبي والمعونة الألمانية والذي تم إبرامه داخل أروقة متحف النوبة منارة التراث الإنساني والتنويري والعلمي لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربي ضمن سلسلة حلقات الشراكة المصرية الأوروبية في العديد من المجالات المختلفة.

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وشهد الحدث الإحتفالي الذي تم تنظيمه السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بمصر، وتوبياس كراوس رئيس بعثات السفارة الفيدرالية الألمانية، وإليكساندر سوليجا المدير الإقليمى للإتحاد الأوربى في مصر، فضلًا عن الدكتور عبدالمنعم سعيد المشرف العام على قطاع السياحة والأثار بأسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان - في كلمته - استكمال جهود التعاون المثمر والبناء بين الدولة المصرية والإتحاد الأوروبي والمعونة الألمانية بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك ضمن الإدارة التشاركية فى مجال الحفائر الأثرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والمنظمات الدولية.

ولفت إلى أن محافظة أسوان تدعم كافة هذه الجهود المبذولة من أجل المزيد من الإكتشافات الأثرية التى تساهم فى إثراء البحث العلمى والوعي الأثري، بالإضافة إلى وضع المزيد من المواقع الأثرية المكتشفة على خريطة السياحة الدولية والإقليمية والمحلية ليكون ذلك تنمية للبشر والحجر.

فيما أوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، أنه تقوم حاليًا هيئة GIZ Egypt بإعداد مشروع جديد بين الإتحاد الأوروبى وألمانيا لدعم الإدارة التشاركية لموقع قبة الهوى على الضفة الغربية لأسوان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف لتنفيذ إدارة تشاركية للموقع مع المجتمعات المحلية بتمويل من الإتحاد الأوربى ضمن جهود دعم الإكتشافات الأثرية.

وأضاف "عبدالمنعم" أنه بالتوازي سيتم تنظيم ورشة عمل تدور حول إكتشافات مقابر النبلاء بجبل الهوا غرب أسوان، والتي تمثل تحفة جمالية تاريخية مواجهة لكورنيش النيل، موضحًا أنه جاري استكمال تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربى ومقابر النبلاء التى تضم نحو 100 مقبرة لعصور تاريخية مختلفة حيث كانت هذه المقابر لحكام مدينة أسوان.

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