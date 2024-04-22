الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة أسوان يكرم منتخب كرة القدم الخماسية لصعوده للأدوار النهائية بجنوب الوادي

التكريم
التكريم

كرم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، فريق الجامعة لكرة القدم الخماسية لصعوده للأدوار النهائية بدورة الشهيد الرفاعي. 

وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نور المدير الفني لمنتخب الجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية والعاملين بالإدارة والمشرفين على المنتخب.

تفاصيل حول مشاركة فريق الجامعة 

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إن مشاركة الفرق الرياضية بالجامعة في الأنشطة الطلابية والدورات الرياضية والمسابقات القمية تأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية علي مدار العام الدراسي والجامعي والعمل علي تفريغ طاقات الشباب من أجل تعزيز الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة بعيدا عن الأفكار الهدامة.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اقيمت الدورة في جامعة جنوب الوادى بقنا فى إطار مشاركة جامعة أسوان بدورة الشهيد الرفاعى الـ 51 لخماسيات كرة القدم طلاب والتي تضمنت المجموعة الثالثة كلا من أسوان، وجنوب الوادى، وبنى سويف، ودراية، وسوهاج، وكانت جامعة أسوان هى الجامعة الوحيدة التى حصلت على العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات، حيث فازت على جامعة بنى سويف فى المباراة الأولى بنتيجة 4 × 2 والفوز على جامعة سوهاج فى المباراة الثانية بنتيجة 2 × صفر ثم الفوز على جامعة دراية بنتيجة 6 × 2 ثم الفوز فى المباراة الرابعة على الجامعة المستضيفة جنوب الوادى بنتيجة 4 × صفر وظهر الفريق بالمظهر المشرف وكان أقوى هجوم فى المجموعة، حيث أحرز 16 هدفًا وكذلك أقوى دفاع فى المجموعة بأقل عدد من الأهداف 4 فقط علي أن تعلب الأدوار النهائية بالقاهرة. 

وأوضح الدكتور عبد الناصر جبر مستشار الجامعة لشئون الرياضة والمشرف علي المنشآت الرياضية بالجامعة أنه ضم فريق منتخب جامعة أسوان كلا من مروان محمد، أحمد ناصر 
حسن عبد المقصود، علاء الدين مندور، محمد رمضان، يوسف ابو سته، ارسانيوس
على حسن.

وفي ختام اللقاء والتكريم قام لاعبي منتخب الجامعة بالتقاط الصور التذكارية مع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان والحضور من قيادات الجامعة.

كما تشهد الجامعة طفرة كبيرة في المنشآت الرياضية من ملاعب وصالات مغطاة وحمام سباحة، وانشاء مبني كلية التربية الرياضية الجديد بالحرم الجامعي بصحاري.

التكريم
التكريم
جامعة أسوان رئيس جامعة أسوان تكريم فريق كرة القدم الانوار النهائية

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