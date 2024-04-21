برنامج وعى يُضىء قرية غرب سهيل بحضور وزيرة التضامن ومحافظ أسوان

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الأحد، لقاءً مجتمعيًا حول قضايا برنامج وعى للتنمية المجتمعية بقرية غرب سهيل بمدينة أسوان.

وجاء ذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بأسوان والجمعية المضيفة، وعدد من القيادات المحلية والرائدات الاجتماعيات بأسوان.

فعاليات اللقاء

وبدأت فعاليات اللقاء المجتمعى استقبال أطفال النوبة لوزيرة التضامن ومحافظ أسوان والوفد المرافق لهما.

وشهدت استعراض حملات التوعية المقدمة من خلال البرنامج وقصص نجاح الرائدات الاجتماعيات، وعرضًا لمسرحية تتضمن أهم القضايا المجتمعية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت منذ حوالى 4 سنوات برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" كأحد أهم المحاور والآليات التي تؤثر على برامج الحماية الاجتماعية، ويناقش 13 قضية مجتمعية تمثل أهم قضايا المجتمع ونجح فى تنفيذ العديد من الحملات التوعوية الخاصة بقضايا المرأة ومواجهة أشكال العنف ضدها والمواطنة وغيرها.

وفى سياق آخر كان وسط أجواء تحمل عبق التاريخ وسحر الماضى وأضواء الفن السابع تواصل عاصمة الشباب الإفريقى استضافة المهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، حيث قامت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بافتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة، والذى يقام فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجارى.

وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى، بجانب السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبوالعلا مدير المهرجان، فضلًا عن العديد من سفراء الدول العربية والصديقة، وبمشاركة للكوكبة اللامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ودولة تونس الشقيقة ضيف شرف المهرجان.

وقد استهلت وقائع الحفل الافتتاحى بدخول نجوم السينما على السجادة الحمراء، والتقاط الصور التذكارية، أعقبه وقائع حفل الافتتاح الذى تضمن تقديمًا من المذيعة جاسمين طه، ثم إلقاء كبار المسئولين كلمات عن المهرجان.

فيما رحب اللواء أشرف عطية، فى كلمته، بإقامة المهرجان فى أسوان للعام الثامن على التوالى، مؤكدًا أن هذا المهرجان حقق نجاحات مبهرة وغير مسبوقة خلال الدورات السبع السابقة فى ظل المشاركة المتميزة من نجوم الفن والسينما والنقاد من داخل مصر وخارجها من الدول العربية والإفريقية والعالم أجمع، ليضيف زخمًا ثقافيًا وتنويريًا لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وليصبح بذلك علامة مضيئة لعروس المشاتى، وعبَّر أشرف عطية عن سعادته لمشاركته شخصيًا فى فعاليات هذا المهرجان الهادف على مدار 4 دورات متتالية، ولذا نكن كل تقدير واحترام للقائمين على تنظيمه بأسلوب وفكر راقٍ وابتكارى يتجدد فى كل عام، وهو ما أسهم فى أن تكون أسوان عاصمة للسينما دوليًا وإقليميًا، لافتًا إلى أن استضافة أسوان لهذا المهرجان الدولى المتميز تؤصل وتعزز مكانة المرأة فى مجتمعها وهو ما يتم تناوله من خلال شاشة السينما التى تعبر عن قضايا وهموم وآمال وطموحات المرأة المصرية والعربية والعالمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك بالمهرجان 76 فيلمًا يمثلون 35 دولة ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة وذات الأثر، وأفلام الورش، والفيلم المصرى، والبرامج المتنوعة، علاوة على 6 أفلام فلسطينية، وشهد حفل الافتتاح تكريمًا لعدد من النجمات والشخصيات العامة النسائية، فضلًا عن تكريم الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان.

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