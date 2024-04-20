السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جثة غامضة فى نصر النوبة.. والنيابة تبحث عن خيوط الجريمة

جثة
جثة

لف الغموض قرية المالكى بنصر النوبة شمال محافظة أسوان، بعد العثور على جثة داخل منزل أحد الأهالي، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل.

بداية القصة

بدأت القصة عندما تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لشخص داخل منزله، وعند فتح المنزل، اتضح وجود الجثة في ظروف غامضة.

وهرعت على الفور الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم إجراء التحريات الأولية وفحص الجثة. وبحسب المعلومات الأولية، جرى نقل الجثة إلى المشرحة تمهيدًا لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

العثور على جثة قرية المالكى شمال أسوان نصر النوبة رائحة الجثة

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