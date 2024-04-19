الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: مكتبة مصر العامة إضافة مهمة لعاصمة الشباب والثقافة الإفريقية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافي، بحضور سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يتم تقديمها داخل مكتبة مصر العامة، وذلك وسط مشاركة بيشوى نشأت نائب مدير المكتبة. 

وأكد محافظ أسوان، أن مكتبة مصر العامة تُعد بمثابة إضافة مهمة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، مؤكدًا لفريق العمل داخل هذا الصرح بأهمية الإبداع والابتكار فى أسلوب العمل لاكتشاف المواهب وصقل مهارتهم، بما يسهم بدوره في النهوض بالمكتبة بأفكار راقية، وبالتالى تحقيق المزيد من الإنجازات لنكون على الطريق الصحيح بتحويلها لمنارة معرفية وعلمية وثقافية تليق بالمكانة الحضارية لعروس المشاتى. 

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن إنشاء مكتبة مصر العامة تم فى وقت قياسى لم يتجاوز العامين، وبمجهود كبير تم بذله بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة بقيادة السفير محمد رضا الطايفى لترى النور، ولتبهر كل زائر للمكتبة من أبناء أسوان أو خارجها أو الأفواج السياحية. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من التكاتف بين العاملين بهذا الصرح التنويرى لاستكمال سلسلة النجاحات، ولتصبح مكتبة مصر العامة بأسوان نموذجًا يحتذى به فى باقى المكتبات بمختلف محافظات الجمهورية. 

تجدر الإشارة إلى أن مكتبة مصر العامة تتكون من ٤ طوابق، وبدروم يضم ٣ قاعات منها قاعة السيمنار، وقاعة التدريب، وقاعة متعددة الأغراض، والدور الأول يضم مكتبة الكبار ومكتبة الطفل، والدور الثانى يضم المكتبات وقاعة الحاسب الآلى، والدور الثالث يضم كافيتيريا وروف خاصين بالمكتبة. 

كما تضم المكتبة 25 ألف كتاب، و5435 عضوا، و6356 زائرا، و31 نشاطا، و12 فعالية، وتم بالتوازى تنفيذ 5 كورسات تدريبية متنوعة. 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محافظ أسوان مكتبة مصر العامة الفعاليات الأنشطة المتنوعة جهود كبيرة

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