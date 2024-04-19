الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورشة عمل لصانعات الأفلام بمهرجان أسوان الدولي بالتعاون مع السفارة الأمريكية

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

يتعاون مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة (AIWFF) مع شركة Film Independent، بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، لإنتاج ورشة عمل تحت عنوان creative producing workshop مدتها 4 أيام (من 20 إلى 24 إبريل)، وذلك تحت إشراف 2 من صانعي الأفلام الأمريكيين وهما: "أفريل سبيكس" و"كيلي توماس".

تفاصيل حول الورشة 

وستكون الورشة جزءًا من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ويهدف إلى دعم وتعزيز التعبير الإبداعي لصانعي الأفلام المصريين من خلال الأفلام القصيرة. 

هذه الورشة مفتوحة لصانعات الأفلام الناشئات من أسوان والمحافظات المحيطة بها اللاتي لديهن فكرة لفيلم قصير، إذ أن 70% من المشاركات هن صانعات أفلام من أسوان ومحافظات صعيد مصر، كما سيتم الاحتفال يوم 24 إبريل بالمشاركات بعد انتهاء ورشة العمل بتسليمهن الشهادات. 

أما في يوم 25 إبريل، ستقدم السفارة الأمريكية في القاهرة، ما يصل إلى 3 جوائز لصانعات الأفلام المصريات إما عن فيلم روائي قيد التطوير أو فيلم وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وستسافر الفائزات إلى لوس أنجلوس - هوليوود، لحضور أسبوع من البرامج حول تمكين صانعي الأفلام من خلال تزويدهم بالأدوات والاتصالات والإرشادات اللازمة لإنجاز مشاريعهم الفنية التي هي قيد التطوير مع متخصصين في صناعة السينما في هوليوود، وسيحصلون على جولة منظمة في Academy Museum  كما سيحصلون أيضًا على عضوية Pro Film المستقلة.

مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة مهرجان سينما المرأة السفارة الأمريكية ورشه عمل صانعى الأفلام

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