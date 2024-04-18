الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مشاجرة أشخاص بينهم سودانيون.. وأمن أسوان يقبض على أطراف المشكلة

الصداقة الجديدة
الصداقة الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية في أسوان على عدد من الأشخاص، وهم أطراف مشاجرة وقعت بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان. 

تفاصيل حول الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة قسم ثان بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من أهالي منطقة الصداقة الجديدة، وبينهم عدد من السودانيين. 

وعلى الفور انتقل الرائد مصطفى همام رئيس مباحث قسم ثاني، والنقيب أحمد عبدالقادر معاون رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، لفض المشاجرة وتم ضبط عدد من أطراف المشكلة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيارات الشرطة أثناء السيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها. 

وشهدت منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، حالة من الهدوء داخل المنطقة بعد السيطرة على المشاجرة وفضها. 

في سياق آخر كان قد أصيب 14 شخصا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرى "ثلاجة"، اليوم الخميس، عند منطقة الخطارة بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

الصداقة الجديدة

الصداقة الجديدة
الصداقة الجديدة
الصداقة الجديدة
الصداقة الجديدة
الصداقة الجديدة
الصداقة الجديدة
الصداقة الجديدة مشاجرة الأجهزة الأمنية أسوان القبض على أطراف المشاجرة

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