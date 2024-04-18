الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى الرئيسية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد مسار مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة بقطر 500 مللى مواسير (UPVC) البلاستيكية وبطول 1 كم بدءًا من معسكر الوقود، ووصولًا إلى قسم شرطة أسوان ثان وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه. 

ورافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمرور والمتابعة الميدانية، ورئيس مركز ومدينة أسوان. 

مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جار تكثيف الجهود لتنقيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع المهم بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن وفقًا للرؤية الشاملة والطموحة التى تنتهجها المحافظة. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تم سيتم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة بمناطق شرق المدينة، وبالتالى القضاء على أحد المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 عامًا، والمتمثلة فى الطفح المستمر لبيارات وخزانات الصرف الصحى. 

وأشار إلى أن هذا المشروع يتكامل مع تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترا، حيث تم تكليف مكتب استشارى متخصص لدراسة تنفيذ أعمال التوسعة لمحور شارع السماد أعلى أعمال التغطية لتحقيق السيولة المرورية، وتطوير محور رئيسى ومهم لاستيعاب الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن مشروع تحسين مياه الشرب الذى تتفذه المعونة السويسرية على مراحل متتالية لخدمة مناطق شرق المدينة فى خور عواضة والخطارية والأمبركاب والناصرية والسيل.

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محافظ أسوان إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى نطاق حي شرق تغطية مصرف السيل تكلفة 20 مليون

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