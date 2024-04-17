الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بقتل ابنة خالته فى أسوان

محكمة
محكمة

تشهد محكمة جنايات أسوان، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات قاتل ابنة خالته بعد رفضها الموافقة على خطبته، حيث أصابها بطلق ناري لتلفظ بعدها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

تفاصيل الجريمة 

وتعود تفاصيل الواقعة في الأول من ديسمبر الماضي، في قرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال أسوان، عندما لقيت شابة مقتلها على يد ابن خالتها، الذي أطلق عليها طلقة نارية، مما أدى إلى وفاتها، وذلك لأنه كان يريد خطبتها، لكنها وافقت على الخطبة لشخص آخر.

تلقى مأمور مركز شرطة إدفو بلاغًا يفيد بمصرع شابة إثر إصابتها بطلق ناري بعد أن أطلق النار داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لعمل التحريات الأولية، وتبين أن ابن خالتها قتلها لرفضها الارتباط به، وخطبتها لشخص آخر. 

وتبين أن المتوفاة تدعى "صابرة عبدالناصر أحمد"، 18 سنة، من قرية المعمارية بمدينة البصيلية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان دائرة جنايات محكمة أسوان محكمة أسوان قاتل نجلة خالته اسرة المجنى عليها

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تخفيضات كبيرة فى الأسعار.. "الزراعة" تزف بشرى للمواطنين بشأن معرض السلع

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

أحمد السقا ينضم لـ السرب.. تفاصيل مهمته السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"