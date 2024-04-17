اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بقتل ابنة خالته فى أسوان

تشهد محكمة جنايات أسوان، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات قاتل ابنة خالته بعد رفضها الموافقة على خطبته، حيث أصابها بطلق ناري لتلفظ بعدها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الواقعة في الأول من ديسمبر الماضي، في قرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال أسوان، عندما لقيت شابة مقتلها على يد ابن خالتها، الذي أطلق عليها طلقة نارية، مما أدى إلى وفاتها، وذلك لأنه كان يريد خطبتها، لكنها وافقت على الخطبة لشخص آخر.

تلقى مأمور مركز شرطة إدفو بلاغًا يفيد بمصرع شابة إثر إصابتها بطلق ناري بعد أن أطلق النار داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لعمل التحريات الأولية، وتبين أن ابن خالتها قتلها لرفضها الارتباط به، وخطبتها لشخص آخر.

وتبين أن المتوفاة تدعى "صابرة عبدالناصر أحمد"، 18 سنة، من قرية المعمارية بمدينة البصيلية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.