الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة فندق عروس النيل

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع تطوير ورفع كفاءة فندق عروس النيل تمهيدًا لإفتتاحه وذلك من خلال تنفيذ بانوراما جمالية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتتحول إلى واجهة حضارية مشرفة لإستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية. 

جاء ذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل فى مختلف المواقع الخدمية. 

وأثناء تفقده لمشروع التطوير برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن مسئولى الجهات التنفيذية والشركة المنفذة. 

سرعة تلافى كافة الملاحظات لتكون قاعة نموذجية وراقية

أعطى اللواء أشرف عطية،  توجيهاته بسرعة تلافى كافة الملاحظات لتكون قاعة نموذجية وراقية، ولاسيما أنها تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية، فضلًا عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية. 

وكلف المحافظ، بأن يتم الإنتهاء من إنشاء القاعة الملحقة لكبار الزوار والضيوف، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لقاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات، وغرفة كاميرات المراقبة، والمطبخ والمطعم بشكل آمن، فضلًا عن زيادة الغرف بالفندق المحلق لإستيعاب الطاقة الوافدة على مدار العام. 

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محافظ أسوان تطوير فندق عروس النيل تمهيدا لإفتتاحة بانورما جمالية

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