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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

يفتتح، مساء اليوم السبت، مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، فعاليات دورته الثامنة، والتي تنعقد علي مدار الفترة من 20 لـ25 إبريل الجارى.

تفاصيل حول الفعاليات والأفلام المشاركة

من المقرر Hن يشارك خلال الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة عدد 76 فيلمًا ضمن مختلف برامج المهرجان.

كما يشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، حيث تبدأ العروض في حفل الافتتاح بفيلم "بنات ألفة" الفائز بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي.

وخلال النسخة الحالية، شهد مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى دورته الثامنة، اختيار دولة تونس ضيف شرف للمهرجان.

جاء ذلك بالتنسيق مع المركز الوطنى لسينما والصورة فى تونس، وتحت إشراف وزارة الشئون الثقافية التونسية.

ومن المقرر أن الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة سيشهد تكريم المونتيرة الكبيرة كاهنة عطية، والنجمة غادة عادل، والنجمة الفلندية "ألما بويستي"، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالى للسينما.

وفى سياق آخر، يتعاون مهرجان أسوان لسينما المرأة (AIWFF) مع شركة Film Independent، بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، لإنتاج ورشة عمل تحت عنوان creative producing workshop مدتها 4 أيام (من 20 إلى 24 أبريل)، وذلك تحت إشراف 2 من صانعي الأفلام الأمريكيين وهما: "أفريل سبيكس" و"كيلي توماس".

تفاصيل حول الورشة 

وستكون الورشة جزءًا من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ويهدف إلى دعم وتعزيز التعبير الإبداعي لصانعي الأفلام المصريين من خلال الأفلام القصيرة. 

هذه الورشة مفتوحة لصانعات الأفلام الناشئات من أسوان والمحافظات المحيطة بها اللاتي لديهن فكرة لفيلم قصير، إذ أن 70% من المشاركات هن صانعات أفلام من أسوان ومحافظات صعيد مصر، كما سيتم الاحتفال يوم 24 أبريل بالمشاركات بعد انتهاء ورشة العمل بتسليمهن الشهادات. 

أما في يوم 25 أبريل، ستقدم السفارة الأمريكية في القاهرة ما يصل إلى 3 جوائز لصانعات الأفلام المصريات إما عن فيلم روائي قيد التطوير أو فيلم وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وستسافر الفائزات إلى لوس أنجلوس- هوليوود، لحضور أسبوع من البرامج حول تمكين صانعي الأفلام من خلال تزويدهم بالأدوات والاتصالات والإرشادات اللازمة لإنجاز مشاريعهم الفنية التي هي قيد التطوير مع متخصصين في صناعة السينما في هوليوود، وسيحصلون على جولة منظمة في Academy Museum كما سيحصلون أيضًا على عضوية Pro Film المستقلة.

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