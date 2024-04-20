السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

مدير أمن أسوان يكرم ضباط الشرطة المتميزين

النقيب محمد الشيخ
النقيب محمد الشيخ

كرم اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، ضباط الشرطة الذين أثبتوا كفاءتهم وكان لهم دور ملموس خلال الفترة الماضية، بعدد من الأقسام على مستوى المحافظة.

شمل التكريم تسليم ضباط الشرطة شهادات تقديم تحمل اسم كل واحد منهم ورتبته وكلمات شكر على العطاء والمجهودات التي بذلوها في خدمة الوطن والقضاء على كل ما يهدد استقراره.

ومن أبرز ضباط الشرطة الذين كرمهم اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، النقيب محمد خالد الشيخ معاون أول قسم شرطة دراو، والذي يكرم للعام الثاني على التوالي، نظرًا لمجهوده الكبير في تأدية دوره على أكمل وجه في المركز الذي يخدم فيه.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتحفيز وتشجيع أبنائها من ضباط الشرطة بكل الطرق لتفاني والعطاء بشكل أكبر لخدمة بلدهم.

وفد سفارة أستراليا فى أسوان

في سياق آخر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه الدكتورة غادة أبو زيد، بعقد لقاء مع وفد سفارة دولة أستراليا الصديقة والذى ضم كلا من إستر كيم سكرتير ثان ونائب القنصل بسفارة أستراليا بالقاهرة، وفرح آدم الباحثة السياسية والاقتصادية بالسفارة.

جاء ذلك في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولي أو المحلي لاستعراض كل المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقي والاقتصاد والثقافة.

مدير أمن أسوان ضباط الشرطة دور ملموس تحفيز تكريم

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