السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفود المجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبي

استقبال محافظ أسوان
استقبال محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفود المجلس القومى للمرأة ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبى، وذلك ضمن سلسلة فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن لأفلام المرأة. 

وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوربى فى مصر، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ إتفاقية المشاركة المصرية والإتحاد الأوربى، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

استقبال محافظ أسوان الوفود 

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالحضور لهذه الكوكبة المتميزة لتقديم المزيد من أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأكد محافظ أسوان أننا نتباهى دائمًا بدور المرأة الأسوانية الفعال والإيجابى، فهن شركاء فى كل النجاحات والإنجازات التى تحققت على أرض أسوان، وحصول محافظ أسوان على جائزة أفضل محافظ فى الوطن العربى لعام 2022، فضلًا عن فوز المحافظة بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومى لمشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ويتمثل فى تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية حيث تم مشاركة المشروع ضمن مؤتمر " كوب 28 " بدولة الإمارات الشقيقة. 

فيما قدمت مايا مرسى شكرها لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى يوليه لأنشطة المجلس القومى للمرأة، ولتمكين المرأة، مؤكدة على أننا كلنا شركاء فى نجاح أجندة تمكين المرأة فى مصر بشكل عام، وأسوان بشكل خاص، وهذا يتكامل بالتعاون المثمر والبناء مع الإتحاد الأوربى والأمم المتحدة ووزارات الخارجية والتعاون الدولى. 

بينما أكد كريستيان برجر على نجاح الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوربي، والتى ترتكز على 6 محاور تتمثل فى العلاقات السياسية والإقتصاد والتجارة والإستثمار وتنمية المهارات البشرية، ومجالات الطاقة والمياه، ونعمل جميعا على تطبيق ذلك على ارض الواقع خلال الفترة القادمة. 

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات على أرض أسوان فى العديد من مجالات التعاون بالتنسيق مع المحافظة والمجلس القومى للمرأة، فنحن نعمل سويًا للوصول إلى نمو وتنمية المجتمعات، والمرأة تعتبر جزء أساسى منها، ولدينا الكثير والكثير من البرامج الهادفة، والتى ستحقق نجاحات جديدة لأهالى أسوان. 

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان ورئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس بعثة الاتحاد والضيوف الدروع والهدايا التذكارية تعبيرًا على التعاون المثمر والبناء فيما بينهم.

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محافظ أسوان وفود المجلس القومى للمرأة فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وزارة الخارجية

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