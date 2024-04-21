إصابة 5 أجانب إثر انقلاب ميني باص في أسوان

أصيب 5 أشخاص أجانب، صباح اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب ميني باص على طريق أبو سمبل السياحي جنوب أسوان وتحديدًا بالكيلو 165، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.



تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة مينى باص بالكيلو 165، مما أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص أجانب يحملون الجنسية الكولومبية.

على الفور تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي، لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة مينى باص على طريق أبو سمبل السياحي والمصابين بينهم أجانب يحملون الجنسية الكولومبية، كما تم رفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.