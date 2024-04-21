مصرع وإصابة 5 مواطنين في حادث تصادم بالشرقية

وقع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بعد المركز الطبي العالمي في اتجاه محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع مواطن، فيما أصيب 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجرى نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي ومستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بعد المركز الطبي العالمي في اتجاه محافظة القاهرة، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي ومستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.