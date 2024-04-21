الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

تصادم دراجتين ناريتين
تصادم دراجتين ناريتين

وقع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين علي طريق ميت طريق- المحمودية، مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث تصادم دراجات نارية "موتوسيكلات" على طريق المحمودية- ميت طريف، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين تصادم دراجتين ناريتين نتج عنه مصرع شخصين، فيما أصيب آخران بإصابات متنوعة.

وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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