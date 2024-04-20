5 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى

وقع حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى، أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبيَّن تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.